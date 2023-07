CIVITA CASTELLANA - Ma quanto è bella la normalità. Termine ben appropriato per la più alta in grado del calcio viterbese che ci rappresenterà nella prossima stagione. Parliamo della Flaminia Civita Castellana. Il club rossoblu è alla sua sedicesima stagione consecutiva in serie D. Mai una volta il passo più lungo della gamba, proprietà del posto che dà quel senso di appartenenza che è importantissimo, campo storico del Madami di Civita che intanto si sta rifacendo il look, sponsor le imprese locali e anche in vista del 2023/2024 una programmazione precisa, attenta e oculata e divulgata con cadenze regolari e precise. Riavvolgiamo il nastro e dopo la conclusione del campionato era il 3 giugno quando la Flaminia annunciò la conferma del bravissimo direttore sportivo Stefano Scardala. Il giorno successivo, il 4 giugno semaforo verde per la conferma di mister Federico Nofri, una scelta nel segno della continuità dopo l’ottimo sesto posto della passata stagione. Poi dal 7 giugno si è iniziato a parlare di giocatori partendo dalle conferme del centrocampista Alessandro Marchi, classe ’89. Il 12 giugno altre conferme quelle dei due classe 2004, l’attaccante Dorin Sirbu e del portiere Gabriele Oliva. Nella stessa data la comunicazione del ritiro fissato in un albergo di Soriano nel Cimino con campo di allenamento quello di Canepina. Dal 3 al 12 agosto. Il 19 giugno la lista dei confermati si è arricchita con il pollice in su per Lorenzo Celentano, classe 2001, esterno destro, i difensori classe 2005 Gabriele Igini e Riccardo Tufano. Il 3 luglio si parte con i volti nuovi ad iniziare da Davide Lorusso, classe 1996, attaccante, 7 reti la scorsa stagione con la maglia del Follonica Gavorrano. Il 5 luglio la società civitonica annuncia l’ingaggio del difensore centrale Matteo Boccaccini, classe 1993. , Boccaccini si è distinto la scorsa stagione con la maglia del Carpi, dove ha giocato tutte le gare di campionato di serie D (siglando anche 7 reti), una di Coppa Italia e due dei playoff. Sempre in questa data conferma per il difensore Matteo Massaccesi, classe 2001 al quinto anno con la Flaminia e per il centrocampista classe 2003 Flavio Paun, uscito dal vivaio rossoblu. Il 9 luglio c’è l’annuncio dell’arrivo del centrocampista classe 1990 Fabrizio Tirelli, che ha giocato con diverse squadre di serie C e D. Il 10 luglio il club annuncia l’arrivo di Gian Marco Pericolini, classe 2004, difensore arrivato in prestito dall’Arezzo, il 14 luglio la Flaminia è lieta di annunciare di aver raggiunto l'accordo per il rinnovo dei contratti con Mattia Simone e Gabriele Fumanti ed infine il 16 luglio c’è la fumata bianca per il centrocampista Alessio Benedetti.

