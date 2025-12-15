E’ stato un buon punto quello conquistato dalla Flaminia Calcio nella temuta trasferta in terra sarda contro il Budoni. Match sul filo dell’equilibrio con il tecnico dei sardi che alla fine del match ha sottolineato cone il pari sia stato il risultato più giusto al cospetto di una squadra che ha messo in difficoltà il Budoni: “Non comprendo come la Flaminia possa torvarsi così indietro in classifica – ha detto mister Cerbone – a mio gudizio è una delle migliori squadre di questo girone G”. Parole che fanno onore al team viterbese che adesso cercherà in tutto il girone di ritorno di risalire la corrente visto che il potenziale per fare meglio c’è sicuramente. In classifica cambia decisamente poco con i rossoblù di Nofri che continuano a restare in una zona medio bassa della graduatoria e con questo pareggio si sono portati a quota 19 e restano sempre appena al di sopra della zona play out. Ora a venire incontro a Ricozzi e compagni è il calendario con la Flaminia che domenica giocherà in casa al Madami contro il Montespaccato l’ultima gara del girone di andata e poi dopo la sosta natalizia il 4 gennaio inizieranno il girone di ritorno ospitando sempre al Madami il Real Monterotondo. Due impegni da sfruttare in pieno per risalire la corrente verso un girone di ritorno dove Polidori e compagni cercheranno di togliersi ben altre soddisfazioni.