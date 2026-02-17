Un risultato straordinario che riempie di orgoglio un’intera città. Artem Shablii, atleta dell’Atletica Villa Guglielmi Fiumicino, ha conquistato il titolo di campione italiano Allievi 2026 nei 60 metri Indoor, fermando il cronometro a uno strepitoso 6.82. Il giovane velocista si è imposto ad Ancona, teatro della rassegna nazionale, dominando la gara con una prestazione di altissimo livello che gli è valsa il gradino più alto del podio e la maglia tricolore. Un tempo eccellente che conferma il talento e la crescita costante dell’atleta, frutto di impegno, disciplina e grande passione. Determinante nel percorso sportivo di Artem è il lavoro svolto insieme al tecnico Emiliano Nerli Ballati, che lo segue quotidianamente nella preparazione atletica e nella cura dei dettagli. Un percorso costruito con dedizione, sacrificio e professionalità, che oggi trova il suo coronamento in un titolo nazionale di assoluto prestigio. La vittoria di Shablii rappresenta non solo un successo personale, ma anche un traguardo importante per l’Atletica Villa Guglielmi Fiumicino, realtà sportiva che da anni si distingue per l’attenzione alla crescita tecnica e umana dei giovani atleti del territorio. Grande la soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione comunale e della Città di Fiumicino, che celebrano un risultato capace di dare lustro all’intera comunità. Il trionfo di Artem diventa così simbolo di determinazione e esempio positivo per tanti ragazzi che si avvicinano allo sport con sogni e ambizioni. Un titolo italiano che profuma di futuro e che conferma come, con talento e lavoro quotidiano, anche da Fiumicino si possa arrivare in alto.

