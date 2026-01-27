Si ferma sul più bello la corsa del Fiumicino, almeno momentaneamente, per le zone alte della classifica. Nella 20esima giornata del girone A di Promozione, i rossoblu di mister Albano escono sconfitti per 2-0 con il Santa Marinella, al termine di una gara combattuta e decisa negli ultimi quindici minuti. Il primo tempo è intenso ed equilibrato, con il Fiumicino capace di rispondere colpo su colpo alle iniziative dei padroni di casa. Gli ospiti trovano anche la via del gol in due occasioni, con Munaretto e poi con Ferrandu, ma entrambe le reti vengono annullate per posizione di fuorigioco. Occasioni che testimoniano la qualità e il coraggio messi in campo dagli aeroportuali. Nella ripresa, però, è il Santa Marinella a cambiare marcia. Il match resta in equilibrio fino all’ultimo quarto d’ora, quando i locali colpiscono sfruttando al meglio alcune disattenzioni in fase di costruzione del Fiumicino. Al 71’ Tabarini finalizza un contropiede nato da un pallone perso in uscita, per poi chiudere definitivamente i conti all’86’, ancora una volta punendo con una ripartenza letale. Resta il rammarico per la compagine fiumicinese, date le numerose azioni create e non concretizzate. La squadra di Albano è arrivata più volte davanti alla porta avversaria, ma ha spesso peccato nella finalizzazione, quello che avrebbe potuto cambiare volto alla partita e, forse, anche alla classifica. Testa bassa e lavoro, però, senza perdere fiducia. La stagione è ancora lunga e da qui al 10 maggio c’è tutto il tempo per ripartire e tornare protagonisti.

