Il Fiumicino Calcio si prepara a vivere una stagione storica. Il club, fondato nel 1926, raggiungerà nella stagione 2025-2026 il prestigioso traguardo dei 100 anni di storia. Un secolo calcistico di emozioni, sudore e appartenenza. Per celebrare questo importante anniversario, la società rossoblu ha già messo in campo una serie di iniziative che stanno riscuotendo grande successo tra tifosi, ex giocatori e simpatizzanti.

Tra le novità più significative c’è la possibilità per i sostenitori di acquistare una maglia speciale, in occasione dello storico centenario. Quest'ultima è disponibile in un kit promozionale davvero unico. Acquistando l’edizione limitata, infatti, si riceverà anche l’abbonamento a tutte le gare casalinghe dell'imminente annata, un cuscino personale per assistere alle partite e la targa nominale sulle gradinate dello stadio “Pietro Desideri”. Un pacchetto che unisce il senso di appartenenza alla comodità e al ricordo tangibile di un anno che si preannuncia indimenticabile. Per richiedere ciò è possibile contattare direttamente la società al numero 339 4381262.

©RIPRODUZIONE RISERVATA