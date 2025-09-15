Termina già ai 32esimi l’avventura del Fiumicino in Coppa Italia Promozione. Dopo l’1-0 dell’andata firmato Maduka, i rossoblu non riescono a conservare il vantaggio nel match di ritorno sul campo dell’Atletico Capranica, che pareggia i conti con un gol di Belardinelli e si impone poi ai rigori con il punteggio di 6-4, conquistando così l’accesso ai sedicesimi di finale. Una serata amara per la formazione di mister Lodi, punita dagli undici metri dopo una doppia sfida combattuta e decisa da episodi. I tempi regolamentari si erano chiusi con il vantaggio di misura ottenuto dai padroni di casa, un risultato che ha bilanciato il match di una settimana fa, mandando tutto ai tiri dal dischetto, dove l’errore di Alesi si è rivelato decisivo.

LA PARTITA. Un primo tempo avaro di emozioni. Le due squadre si studiano a lungo e gli attacchi faticano a trovare spazi. Unico brivido: una conclusione dalla distanza di Shahinas, per l'Atletico Capranica, che però non inquadra lo specchio. La ripresa cambia completamente volto. Al 54’ è il portiere Calisse a mantenere viva la società ospitante con un’uscita bassa provvidenziale. Il gol che riapre la sfida arriva al 19’, quando un’imbucata perfetta di Petroselli pesca Belardinelli. L’attaccante brucia la retroguardia avversaria e infila l’1-0 che pareggia i conti complessivi. Il Fiumicino accusa il colpo ma cerca comunque il colpo qualificazione. Tuttavia, all'87', un episodio complica ulteriormente le cose: il portiere Cerquetti viene espulso per un fallo di mano fuori area sul tentativo di pallonetto di Rizzo. Nonostante l’uomo in più, il Capranica non riesce a segnare il raddoppio, portando la sfida ai penalty.

DAL DISCHETTO PERFETTI GLI AMARANTO. Fredda e cinica dal dischetto, la formazione di mister Salipante non sbaglia nulla: Gianotti, Shahinas, Petroselli, Martinozzi e Rizzo vanno tutti a segno. Per il Fiumicino realizzano Trinchi, Pensabene e Giacinti, ma è Alesi a fallire il quarto tentativo. La sua conclusione, infatti, viene respinta da Calisse, vero eroe di serata, autore anche di una decisiva parata nel finale di gara su una pericolosa incursione ospite. Il club aeroportuale dovrà ora voltare subito pagina. Domenica è in programma l’esordio in campionato, allo stadio “Pietro Desideri”, contro l’Atletico Cimina Falisca. Una gara d'affrontare con determinazione per iniziare col piede giusto dopo la delusione in Coppa Italia.

IL TABELLINO. Coppa Italia Promozione, ritorno dei 32esimi di finale: Atletico Capranica-Fiumicino 1-0 - 6-4 d.t.r. (andata 0-1).

Reti: al 64' Belardinelli (AC).

Atletico Capranica (3-4-3): Calisse; Mengoni, Petroselli, Bragalone (dal 55' Emili); Temperini, Gianotti, Tomassi (dal 55' Cruciani), Shahinas; Rizzo, Belardinelli (dall'82' Martinozzi), Fimiani (dal 46' De Santis). A disposizione: Mascagna, Musay, Pagano, Diomande. Allenatore: Nicola Salipante.

Fiumicino (4-3-3): Cerquetti; Lombardi, Di Loreto, Marvulli, Pensabene; Giacinti, Ferrentino, De Nicolo (dal 70' Alesi); Maduka (dal 75' Cococcia, dall'88' Nitti), Frasca (dal 75' Trinchi), Perocchi (dal 58' Munaretto). A disposizione: Di Marco, Bizzocchi, Benedetti, Albisi. Allenatore: Christian Lodi.

Arbitro: Manuel Di Martino di Roma 1.

Ammoniti: Shahinas, Fimiani, Rizzo (AC), Perocchi, Frasca, Cruciani (FI). Espulsi: all'87' Cerquetti (FI).

