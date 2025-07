Si concludono con un’altra medaglia al collo le Olimpiadi degli Europei giovanili per Daniele Fiorelli. A Skopje il tritone il tritone della Coser Aniene, allenato dal presidente-allenatore Fabio De Santis, anche nell’ultima giornata di competizione ha portato l’Italia sul podio dell’evento in terra macedone con un secondo posto nella staffetta dei 4x100 misti. Gli azzurrini sono stati costretti a tentare il recupero sulla Turchia, che al cambio aveva due secondi di vantaggio, mentre l’Italia stazionava al terzo posto.

Alla fine, è giunto un argento, proprio a ridosso dei turchi, che nella frazione a delfino avevano creato il vuoto rispetto alla concorrenza. Fiorelli si è fatto trovare pronto per la causa ed ha contribuito al raggiungimento della seconda posizione. Ma, soprattutto, il civitavecchiese ha dato un grande contributo al medagliere dell’Italia, con i suoi tre ori ed un argento, consentendo così all’Italia di tornare a casa con un primo posto nella classifica generale. Ma le fatiche non sono affatto terminate. Ora il rientro in Italia, subito allenamenti perché si scalpita già per gli Italiani estivi in programma a Chianciano Terme, in provincia di Siena.

«Sono molto contento di come Daniele ha affrontato questo primo appuntamento internazionale – dichiara un soddisfatto Fabio De Santis - è stato concentrato ed è riuscito a disputare tutte gare di livello. La ciliegina è stato il 100 stile libero, non solo per l’oro vinto, ma soprattutto per il riscontro cronometrico molto importante come dimostra il 51"89. Ora restano i campionati Italiani, dove gareggerà con i ragazzi più grandi. Sono felice perché il nuoto civitavecchiese quest’anno ha portato grandi risultati, con tre ragazzi nelle varie nazionali: Viola Ricci, Daniele Fiorelli e Lorenzo Ballarati. Poche società in Italia riescono a sfornare atleti come la Coser. Il merito è dell’organizzazione e di tutti i tecnici».

