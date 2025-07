CIVITAVECCHIA – Cerimonia presso la sede del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per la consegna del prestigioso Premio “Oscar dei Porti” al Ministro Matteo Salvini e al Viceministro On. Edoardo Rixi. I due rappresentanti istituzionali hanno ricevuto il riconoscimento per il loro impegno a favore del sistema portuale italiano, all’interno della diciottesima edizione dell’Oscar dei Porti, tenutasi lo scorso aprile nella splendida cornice della Villa Versace a Miami Beach, sotto la conduzione di Roberto Onofri e Gloria Zanin, e con la media partnership di Rai Italia.

Il Ministro Salvini è stato premiato per l’importante lavoro di impulso e sviluppo dei porti italiani svolto sin dal suo insediamento al Ministero, mentre il Viceministro Edoardo Rixi è stato riconosciuto per le fondamentali innovazioni introdotte attraverso la riforma della portualità ancora in atto, che sta ridefinendo in modo virtuoso l’intero comparto della Blue Economy nazionale.

«Sono molto contento di aver premiato direttamente al Ministero il Ministro Salvini e l’On. Rixi, perché questo premio, partito diciotto anni fa con l’allora Ministro Bianchi e proseguito poi con gli altri ministri nel corso degli anni – ha spiegato Roberto Onofri, ideatore e conduttore del premio – è diventato un appuntamento fisso per la Blue Economy italiana».

L’appuntamento ora è per il 22 settembre a Genova, durante il Salone Nautico, dove andrà in scena la prima edizione televisiva del “Port Grammy”, sempre con la media partnership di Rai Italia, condotta da Roberto Onofri e Veronica Maya.