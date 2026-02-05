Si chiude agli ottavi di finale il cammino dell’Atletico Civitavecchia in Coppa Lazio di serie C2. Nel ritorno sul campo del Don Bosco Cinecittà arriva una sconfitta per 8-2, dopo il 2-2 dell’andata che aveva lasciato aperti i giochi. Un risultato che mette fine anche all’avventura di tutte le squadre del comprensorio, che non saranno rappresentate nella fase decisiva della competizione.

Un vero peccato per l’Atletico di mister Fabrizio Nunzi, che credeva molto in questo obiettivo e aveva dato grande importanza al percorso in Coppa. Leone e compagni giocano infatti un primo tempo di alto livello, chiuso sul 2-2 grazie alle reti di Todaro e Notarnicola, tenendo testa a una formazione romana seconda in classifica nel proprio girone.

Nella ripresa, però, emerge la forza del Don Bosco Cinecittà, che alza il ritmo e sfrutta un approccio meno efficace dei gialloblù, prendendo il largo nel punteggio. Niente da recriminare: resta un ottimo primo tempo e ora l’Atletico dovrà ripartire dal campionato, concentrando lì tutte le energie.

«Abbiamo disputato un grande primo tempo – afferma mister Fabrizio Nunzi – giocando alla pari con gli avversari. Purtroppo l’approccio sbagliato ad inizio secondo tempo ha inciso sul risultato finale ed è anche uscita la superiorità dei padroni di casa. Non ho niente da recriminare, ora pensiamo al campionato».

