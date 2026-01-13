E’ già tempo di scendere nuovamente in campo per il Santa Severa, quest’anno chiamato a moltissimi impegni infrasettimanali. Stavolta, però, il discorso riguarda nuovamente il campionato di serie C2, dove il quintetto di David Dell’Università ha necessità di risollevarsi dalle zone pericolose della classifica. Domani alle 21 ci sarà la visita al Pala De Angelis del Vignanello, squadra che dovrà recuperare anche la settimana prossima contro il Quartiere Campo dell’Oro.

Tornando ai santamarinellesi, questo match si sarebbe dovuto disputare la scorsa settimana, ma era stato rinviato per le finali di Coppa Italia regionale. Il Santa Severa ha bisogno di fare risultato, dopo aver mancato l’appuntamento con la vittoria contro il San Giovanni Evangelista. Vincere potrebbe consentire a Gaone e compagni di superare due dirette concorrenti e portarsi addirittura al quart’ultimo posto. Problemi di formazione: sabato scorso Maggi ha riportato la frattura del malleolo e dovrà stare fuori almeno per un mese, se non di più

«Quella di Patrizio sarà un’assenza pesantissima – spiega mister David Dell’Università – ma cercheremo di non farla pesare e portare a casa una vittoria che, a questo punto, del campionato diventa vitale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA