Un recupero infrasettimanale che ha il sapore di un fil rouge, che ricorda uno degli intermezzi con cui si poteva ribaltare la classifica a Giochi senza Frontiere. E chi vuole sconvolgere in meglio i propri piani è la Nc, che questa sera alle 19.30 sarà alle Cupole di Acilia per giocare contro la Libertas Roma Eur, per recuperare la sfida rinviata un paio di settimane fa per la concomitanza con i funerali di papa Francesco. E lo scenario salvezza per i rossocelesti non si è messo affatto male, dopo il successo sul filo di lana ottenuto al PalaGalli contro l’Osimo. Infatti la Nc non corre il rischio di retrocessione diretta, perché ha maturato un +5 rispetto alla Rari Nantes Vis Nova, che ha già giocato e perso il suo recupero. Depennato anche il prospetto del penultimo posto, perché la Canottieri Lazio è lontana quattro lunghezze. Quindi il sette diretto da Aurelio Baffetti potrà mettersi la calottina scura con il solo pensiero di andare a caccia della salvezza diretta, che prima del successo con l’Osimo non era la probabilità più vicina. Ma ora è così, con uno scontro a distanza con il Villa York di Andrea Castello, che ha tre punti di vantaggio, ma deve ancora giocare il suo di recupero, con data da definire a Pescara contro il Club Aquatico. Ma a Romiti e compagni non basta affiancare i romani, ma bisogna superarli in classifica, in quanto la situazione scontri diretti sfavorisce i civitavecchiesi. Quindi una sconfitta stasera derubricherebbe a gara senza mordente quella di sabato a Monterotondo con la Rari Nantes Vis Nova, in attesa di un eventuale playout contro Villa Aurelia, Circolo Villani o Basilicata, anche se le percentuali indicano vicinissima una trasferta campana. Non sarà facile per la Nc cogliere un grosso risultato. Innanzitutto perché la Libertas è in piena lotta per il playoff e mira anche al terzo posto. E poi perché mister Baffetti dovrà rinunciare ancora allo squalificato Romiti, a cui si aggiunge la defezione di Simeoni, anche lui appiedato per due turni dal Giudice sportivo dopo l’espulsione per gioco violento ex brutalità di sabato scorso. Sabato particolarmente salato per la Nc, che, tra questa espulsione, le carenze organizzative per malfunzionamento dei tabelloni e ingiurie del pubblico verso l’arbitro, ha rimediato 960 euro totali di multe. Libertas Roma Eur-Nc sarà arbitrata da Alessandro Carrer. Intanto ci sarà ancora da aspettare per il recupero dell’Ipertecnica Centumcellae nella vasca della capolista Grifone in serie C. A causa della mancanza di spazi nelle piscine romane, l’incontro non si potrà tenere in settimana.

