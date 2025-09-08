Una vittoria arrivata con merito per il Cerveteri contro il Santa Marinella. I Cervi hanno giocato bene, interpretando , con ordine, una gara difficile. Un successo per il morale, quindi. Il ritorno di domenica prossima, infatti, metterà a dura prova la formazione di mister Ferretti, che è rimasto soddisfatto della gara dei suoi. Cosa che al tecnico ha fatto piacere, è vedere tifosi giovani sugli spalti, che hanno incitato la squadra per novanta minuti.

«E' per loro questa vittoria, a questi ultras che invece di andarsene al mare, hanno preferito venirci a vedere a Santa Marinella. Già dallo scorso anno avevo notato un interesse alla squadra , adesso mi sto rendendo conto che si stanno avvicinando molti ragazzi, ai quali dico grazie», ha detto il tecnico cerite. Partire bene la stagione, vorrebbe dire avvicinarsi al derby con il Ladispoli contando su una tifoseria numerosa. In effetti non vedono l'ora del derby, che si giocherà al Galli nella seconda giornata il 28 settembre.

