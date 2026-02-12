Si prepara alla trasferta di domenica sul campo del Real Campagnano il Cerveteri, chiamato a invertire la rotta dopo un periodo complicato. Gli etruschi hanno raccolto un solo punto nelle ultime quattro gare, il pareggio interno contro la Pescia Romana, e ora cercano una scossa contro una matricola capace finora di sorprendere tutti, issandosi nelle zone alte della classifica.

La prova offerta nell’ultimo turno ha comunque lasciato segnali incoraggianti. «Meritavamo di vincere, siamo stati poco fortunati e danneggiati dalla direzione arbitrale – sostiene il tecnico Marco Ferretti –. Stiamo lavorando con impegno e determinazione, ci auguriamo di riscattarci domenica perché una vittoria ci sbloccherebbe anche a livello mentale. Siamo partiti per salvarci, ci siamo trovati nelle posizioni alte, fino a qualche domenica fa eravamo terzi. Forse non siamo riusciti a mantenere equilibrio mentale. Ci può stare, ma il bilancio resta positivo».

Per la sfida di Campagnano mancherà Ferruzzi, che dovrà scontare altre tre giornate di squalifica, mentre Bezziccheri ne ha ancora una. Tornano invece a disposizione Ardel e Pelizzi, con quest’ultimo in via di recupero dopo una lieve febbre.

