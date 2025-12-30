In casa Cerveteri cresce l’attesa per la trasferta di Palidoro, in programma sabato sul campo neutro di Aranova (ore 16.30). Buone notizie arrivano dall’infermeria: Bezziccheri dovrebbe essere regolarmente a disposizione. L’attaccante cerite ha infatti smaltito l’infortunio che lo aveva costretto allo stop e tornerà completamente arruolabile per mister Marco Ferretti, che sta preparando nei dettagli la delicata sfida contro la capolista.

Un match complicato ma stimolante, come sottolinea lo stesso tecnico verdeazzurro: «Vogliamo aprire il 2026 con un risultato positivo, pur sapendo di affrontare una squadra forte, costruita per fare un campionato di vertice, come sta dimostrando. Stiamo lavorando con grande concentrazione e nei ragazzi si legge la voglia di fare bene in una gara molto delicata».

Il Cerveteri guarda anche al bilancio del girone d’andata: «Andremo a giocarci la partita – conclude Ferretti – con l’obiettivo di chiudere l’andata con altri quattro punti. Mancano due gare, poi ci sarà il Fiumicino, per proiettarci al girone di ritorno con fiducia».

