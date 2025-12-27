Ha preso ufficialmente il via questo pomeriggio la Lazio Winter Cup, con una cerimonia d'apertura gremita presso il Palazzetto dello Sport di Santa Marinella. L’entusiasmo è alle stelle per un’edizione che registra una partecipazione straordinaria: oltre 500 protagonisti tra atleti, tecnici e dirigenti.



Il torneo entra subito nel vivo con una formula avvincente che vede il gioco svolgersi in simultanea su ben sei impianti distribuiti in 4 città diverse: Tarquinia, Ladispoli, Santa Marinella e Civitavecchia. Fino al 29 dicembre, la grande pallavolo giovanile trasformerà il territorio in un unico, grande campo da gioco, confermando l'evento come un punto di riferimento d'eccellenza per lo sport e l'inclusione sociale nella regione.

