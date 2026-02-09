Il Cerveteri non va oltre il pareggio, ma esce dal campo con la sensazione di aver subito più di un torto arbitrale. A lasciare l’amaro in bocca sono soprattutto alcuni episodi contestati nel corso della gara.

«Episodi imbarazzanti come quelli di domenica, con due rigori negati, lasciano di stucco tutti», ha dichiarato amareggiato il tecnico Marco Ferretti.

Nonostante tutto, la squadra non si perde d’animo, raccoglie il punto e guarda già alla prossima sfida di domenica sul campo del Campagnano, matricola terribile del girone che sta andando ben oltre le più rosee aspettative.

A fare quadrato intorno all’ambiente è il patron Andrea Lupi: «È un momento in cui la fortuna non ci bacia, ma non ne facciamo un dramma. Bisogna stare tranquilli, essere consapevoli e fiduciosi. Per quanto riguarda la prestazione siamo andati molto meglio rispetto a Capranica, concedendo poco agli avversari. Serve una vittoria per sbloccarci, così come successe all’andata, quando perdemmo tre gare inspiegabilmente dopo prestazioni di spessore. Ora dobbiamo fare quadrato intorno alla squadra: uniti più che mai ci aiuterà ad allontanarci da questo periodo nero».

Il presidente Lupi, domenica prima della partita, ha voluto anche scattare una foto insieme agli ultras: «Mi sembra il minimo per quello che stanno facendo con noi. Abbiamo un tifo caloroso e incessante, che non si limita a cantare in brevi parti della gara ma per tutto il novantesimo. Crescono le adesioni, sono sempre più i ragazzi che si aggregano: ne sono contento perché ci danno una spinta incredibile, che ai giocatori fa bene per il morale».

