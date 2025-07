Fissata anche la data di inizio della preparazione della squadra di calcio a 5 dell’Evergreen, che dopo la straordinaria stagione passata ricca di gioie e soddisfazioni si appresta a intraprendere il prossimo campionato di Serie C2. Tante le novità nella rosa a disposizione di Mister Fattori che inizierà a sudare dal 25 agosto al Secondiano Cosimi e che saranno presto presentate. L’intento per la formazione gialloblù è vivere un’altra stagione da protagonista. Le amichevoli Pre-Campionato per preparare al meglio la stagione saranno con la Futsal Academy, Petriana e Primavalle non escludendo un altro test match prima dello start 2025/26. L’Evergreen si dice pronta a vivere un’altra stagione entusiasmante con la stessa abnegazione e cultura del lavoro.

