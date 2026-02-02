Il gol di Cotea lascia presagire altri scenari nella trasferta insidiosa a Roma contro la Vis Aurelia. Poi i padroni di casa cambiano marcia nella ripresa e prima agguantano il pari, poi vanno in vantaggio e chiudono il conto prendendo 3 punti importanti in classifica. Mister Rinaldi manda in campo Rossi a difendere i pali, poi Mitsch e Roscioli ad agire sulle fasce, al centro della difesa Pierini e Abbruzzetti. Centrocampo a 3 con Angelucci, Avolio e Peluso. Cotea è il trequartista con Formaggi e il rientrante Cobzaru a comporre l’attacco.

È il 25’ del primo tempo quando Cotea sfrutta il lavoro sulla sinistra di Roscioli e con l’esterno destro supera il portiere con pallonetto pregevole. Bella anche l’imbucata dell’esterno sinistro. La partita resta combattuta e in equilibrio per larghi tratti, con i gialloviola che chiudono il primo tempo in vantaggio, mostrando ordine, personalità e buona gestione della gara. Nella ripresa l’inerzia cambia, con alcuni episodi chiave contestati dai tirrenici. I capitolini riescono a pareggiare con Savioli su penalty. È un 1-1 che carica la Vis Aurelia che con Valentini trova il vantaggio 10 minuti dopo e con Punzi anche il tris forse troppo per quanto visto sul rettangolo di gioco.

Per la cronaca sul 2-1 l’Etrurians protesta per un calcio di rigore non assegnato per fallo su Silenzi che era entrato al posto di Peluso. «Un periodo così così, un po’ negativo – è il commento del mister, Danilo Rinaldi -. Abbiamo disputato un buon primo tempo, siamo entrati più molli nella ripresa. Il gol del pari lo abbiamo subito su rigore, netto, e quello del 2-1 su una disattenzione difensiva. Poi ci abbiamo provato, clamoroso un rigore che c’era per noi e a partita quasi finita abbiamo incassato il terzo. Bisogna lavorare. È un gruppo giovane e manca un po’ di esperienza. Alla lunga si fa sentire. I ragazzi crescono continuamente e dobbiamo proseguire in questa direzione. Piu avanti tireremo le somme». Domenica arriva al Sal l’Atletico Focene.

Rossi, Mitsch (23’ st Eluwa), Roscioli, Angelucci, Abbruzzetti (35’ st Freddi), Pierini, Avolio (29’ st Palombo), Peluso (18’ st Silenzi), Formaggi, Cotea (23’ st Pallozzi), Cobzaru. A disp. Portoghesi, Catini. All. Rinaldi

