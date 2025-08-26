L’attesa è finita anche per l’Etrurians che si prepara in vista della nuova stagione di Prima categoria. Da lunedì, allo stadio Angelo Sale, parte il raduno sotto la guida del nuovo allenatore, Danilo Rinaldi. Si sta provando pure a far restare, almeno per un altro anno, il capitano di tante battaglie, Davide Iacovella, che aveva dato il suo addio al calcio giocato ma che potrebbe anche tornare sui propri passi.

«Il nostro è un gruppo completo – commenta Enzo Freddi, direttore tecnico –, speriamo di divertirci. È un ambiente sano questo per lo sport giocato diciamo ma anche per lo spogliatoio. Non si deve vincere per forza anche se naturalmente le cose vengono fatte con il massimo impegno a partire dai giocatori finendo con lo staff. È un progetto però che ha come peculiarità quello di crescere tutti insieme e di mantenere degli standard qualitativi a livello di valori. Ci siamo affidati a un mister giovane che entrerà nei grandi del dilettantismo. Restiamo fiduciosi. Per quanto riguarda Iacovella, le porte, per lui, sono sempre aperte».

I tirrenici attendono con ansia il sorteggio dei gironi e, intanto, vengono programmate le prime amichevoli. Sabato 6 con la juniores del Santa Marinella, a seguire con Manziana e Dlf, con i civitavecchiesi che saranno affrontati il 13 settembre. Tanti nuovi arrivati ma anche conferme per una rosa equilibrata.

