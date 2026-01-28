Il Comune di Civitavecchia ha disposto la riapertura dei termini del bando per l’assegnazione e la gestione dell’impianto sportivo di San Liborio, dopo che la precedente procedura si è conclusa con un esito negativo. La decisione emerge dalla determina dirigenziale pubblicata all’Albo Pretorio, con la quale Palazzo del Pincio prende atto della mancata presentazione di istanze ammissibili entro i termini previsti dal primo avviso pubblico.

Il bando originario, approvato con determinazione dirigenziale il 14 novembre, fissava la scadenza per la presentazione delle domande alle ore 12 del 29 dicembre. Tuttavia, entro tale termine non è pervenuta alcuna istanza valida. Successivamente è stato acquisito un plico da parte dell’Atletico Civitavecchia, protocollato il 30 dicembre, dunque oltre il termine perentorio stabilito dall’avviso e, per questo motivo, non ritenuto ammissibile.

Dalla documentazione agli atti è emerso che il plico riportava la dicitura “anticipato via PEC”, ma da una verifica successiva l’Amministrazione ha accertato un errore nella trasmissione della posta elettronica certificata, come attestato da specifiche note protocollate nel mese di gennaio. Nonostante ciò, la normativa e le regole del bando non hanno consentito di considerare valida l’istanza tardiva.

Alla luce della necessità di individuare un concessionario per la gestione dell’impianto e garantire la continuità delle attività sportive, il Comune ha quindi deciso di riaprire i termini dell’avviso pubblico per i prossimi 15 giorni, alle stesse condizioni e modalità già previste. La riapertura sarà pubblicata sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, offrendo così una nuova opportunità alle associazioni interessate.

