Il mondo volley, in quel del territorio di Fiumicino, da qualche periodo a questa parte alterna gioie a dolori. Soddisfazioni compensate d'altrettante disfatte, in termini sportivi. E in casa Pqp, l'ultimo posto in classifica nel girone B di Serie C, ha portato con sé la conseguente matematica retrocessione in Serie D. Nonostante una stagione da dimenticare, l'obiettivo primario è ripartire quanto prima per cercare di ritornare nell'attuale categoria, impiegando il minor tempo possibile. Mettendosi alle spalle, dunque, una serie di prestazioni non positive maturate durante l'annata 2024-2025. La più recente delle quali, ha visto il 3-0 dello scorso weekend, maturato sul campo del Marino in una gara a senso unico dall'inizio alla fine. L'appuntamento conclusivo di campionato, vedrà il Pqp giocare in casa contro il Team Albano-Velletri, alle ore 20.30 di domenica.

