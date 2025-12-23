Il Pala De Angelis di Santa Marinella ha ospitato la 19° edizione del Memorial “Spartaco Pucci”. Alla gara , in ricordo di uno dei pionieri dello sport cittadino, medaglia di argento Coni al merito sportivo, fondatore della Snc Civitavecchia ed arbitro internazionale di pallanuoto, 29 anni Presidente della Meiji Kan, una delle società piu blasonate del karate italiano, giocatore, allenatore e dirigente della pallanuoto locale, hanno partecipato, nella specialità kata , oltre 260 atleti di 19 società giunte da Lazio, Toscana e Umbria. Lo spirito di amicizia ha pervaso non solo tutti gli atleti ed i maestri presenti ma anche il folto pubblico di parenti ed amici accorsi , sulle tribune , una festa a soli 3 giorni dal Natale.

Le società locali, guidate dalle brave insegnanti (tutte ex campionesse italiane ed internazionali) Stefania Pucci, Jessica Strazzullo e Virginia Pucci, hanno dato il loro contributo numerico e tecnico, vincendo numerose medaglie e ribadendo la bontà di questa scuola ai vertici da quasi 50 anni. Medaglie d'oro per : Artem Phylipenco (Meiji Kan), Sebastian Cleri e Gabriele Fattori (Hayashi ha). Argenti con Marisol Abbinante , Lorenzo Peris (Meiji Kan ) e tanti terzi posti da Jacopo Scala, Elena di Cicco, Leonardo Peluso, Giada d'Oro, Bryan Quagliata , Francesca Gaballo, Giorgia Cantarini , Flavia di Cicco e Riccardo Rizzo (Meiji Kan ) e da Matteo Esperto (Hayashi Ha) e Gioel Paparo (Kembukan S. Marinella).

«Sono estremamente soddisfatto – dichiara il Maestro Stefano Pucci, organizzatore dell'evento – perchè tutto è filato molto bene e perchè , oggi , erano presenti ben 4 generazioni di sportivi della mia famiglia ; dal ricordo di Spartaco, precursore dello sport come nostro stile di vita passando da me , che ne ho fatto una professione ed una passione , alle mie figlie Virginia e Stefania valide atlete prima ed ottime insegnanti adesso , fino a mio nipote Riccardo che, ad appena 5 anni, ha esordito nella sua prima competizione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA