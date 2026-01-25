La vittoria è di quelle pesanti, su un campo pesante per la pioggia abbondante caduta nella notte. Il Ladispoli espugna il Palozzi di Canepina rifilando un 2-0 agli uomini del grande ex Lillo Puccica. Mattatore del match bomber Modesti che sigla un gol per tempo dando i 3 punti, importantissimi, ai rossoblu sempre a -4 dal terzo posto in virtù del successo del Pianoscarano al Galli contro il Cerveteri. Per gli uomini di mister Mastrodonato è il nono risultato utile consecutivo. Academy in campo con Somma tra i pali, centrale Barros con Cruciani. Urbani e De Marco completano la difesa. In mezzo al campo D’Angeli, Guerra e Parravano, poi Fortuna e Tasselli ai lati a supportare l’unica punta Modesti. Nella Cimina in formazione vecchie conoscenze rossoblu come Ruggiero e Reinkardt. Dopo un’azione minacciosa dei padroni di casa è il Ladispoli a passare in vantaggio. Al 12’ punizione dalla lunga distanza di Barros, il portiere Pallotta si fa anticipare da Guerra che la spizza di testa per Modesti che è abile ad insaccare di piede. Cimina pericoloso con Lazzerini su calcio piazzato con palla sulla traversa. Si chiude qui il primo tempo.

Nella ripresa partono forte gli ospiti e ancora Modesti vicino al bersaglio, l’attaccante taglia dentro e di piattone prova a girare verso la porta ma la sfera si impenna e finisce alta sopra la traversa. Subito dopo serpentina di De Marco sulla sinistra, entra in area e viene steso. Per l’arbitro Perna nessun dubbio: è rigore. Modesti è glaciale e spiazza Pallotta per la rete del raddoppio: è il decimo sigillo in campionato, il terzo dagli undici metri. Aumenta il pressing degli uomini di Lillo Puccica nel finale. Chesne, appena entrato, ci prova, poi è la volta di Giurato. I padroni di casa aumentano il giri del motore ma Somma non viene mai superato e sventa l’ultimo pericolo tuffandosi rasoterra e smanacciando via il pallone. Sono davvero tre punti importanti per i ladispolani che domenica riceveranno all’Angelo Sale l’Atletico Monterano, formazione in piena bagarre per non retrocedere. L’occasione ghiotta per avvicinarsi ancor di più alla zona playoff.

