Un weekend intenso ma non fortunato per gli Snipers TECNOALT che sul campo di casa cedono due volte di misura ai Fox Legnaro, bravi a vincere sia nella gara valida per il campionato nazionale di serie A di hockey in line (sabato ore 20) che in quella valida per il turno di coppa (domenica ore 13.30). Chi ha assistito agli incontri non si è di certo annoiato.

Sabato sera partita stupenda e non adatta ai deboli di cuore con il Legnaro che scappa subito sul 4-0, i TECNOALT che non demordono e punto dopo punto tornano a farsi sotto. Il match vive di continui capovolgimenti di fronte, fino al 8-7 finale in favore degli ospiti. Anche il match di Coppa Italia racconta una storia simile: gara equilibrata, ospiti in vantaggio e civitavecchiesi che non mollano. Il match terminerà 5-1 in favore del Legnaro, ma basti pensare che la rete del 3-1 è stata segnata solamente ad un minuto dalla fine dell'incontro. Commenta l'incontro il presidente Riccardo Valentini, per l'occasione anche allenatore visto l'attacco influenzale che ha colpito l'allenatrice Martina Gavazzi: «I ragazzi sono stati encomiabili - afferma - e l'aspetto che mi è piaciuto di più è stato il rimanere in partita, nonostante un inizio shock. E' stata una prova di carattere e di maturità, contro una formazione che in classifica è attualmente terza, a dimostrazione che possiamo davvero giocarcela con tutti, non solo per sentito dire, ma soprattutto sul campo. Ora dobbiamo correggere quelle piccole sbavature che ci fanno perdere più gare di una sola rete ma calcolando anche la giovanissima età media della squadra, non possiamo che pensare di essere sulla strada giusta».

I convocati: Eugenia Pompanin, Stefano Travaglione, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni, Marco Stefani, Elia Tranquilli, Michelangelo Tranquilli. Allenatore: Riccardo Valentini.

