Non ci sarà mercato in entrata per il Santa Marinella, che non intende utilizzare altre risorse economiche per rinforzare una squadra che, secondo il Ds Di Fiordo, è attrezzata per poter puntare ai play off. Nella giornata di ieri, intanto, la società ha deciso di non continuare il rapporto con il centrocampista Lorenzo Orlando, classe 2002 che arrivò più di un anno fa nella società tirrenica. Quest'anno il giocatore non è stato molto fortunato visto che ha collezionato appena nove presenze. Eppure il ragazzo proveniva da alcune esperienze con il Villalba, il Tivoli, dove ha preso parte della storica promozione in Serie D.

«Ringrazio il Santa Marinella per questo anno passato insieme - dice Orlando - ora pero voglio nuovi stimoli e un club ambizioso».

«Auguro tanta fortuna a Orlando - risponde Di Fiordo - è un ragazzo serio che merita di giocare con continuità. Con noi in questa stagione non è stato molto utilizzato per problemi vari, anche perché ci sono altri centrocampisti che stanno dando il massimo. In questo reparto siamo ben coperti ecco perché non procederemo ad alcuna sostituzione. La squadra sta andando bene, siamo quarti in classifica e vogliamo puntare a raggiungere i play off». Pensi che questo obiettivo possa passare attraverso il risultato nel derby con il Tolfa?

«Credo proprio di no. Dopo quella partita, ci saranno altre tredici turni da giocare e quindi 39 punti in palio. A parte la sconfitta contro la capolista Borgo Palidoro, la squadra veniva da dieci risultati utili consecutivi, grazie anche agli otto gol realizzati da Tabarini in dieci partite. Abbiamo ritrovato un giocatore importante che è rimasto fuori squadra per 10 mesi».

