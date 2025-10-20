Cade la DM 84, sconfitta a Bagnaia per 1- 0, dopo novanta minuti in cui il pareggio era il risultato più giusto. I giallorossi dopo tre gare hanno un punto in classifica, ciò non preoccupa la dirigenza.

«Diciamo che il campionato è cominciato da tre giornate, siamo a una fase di rodaggio, anche se domenica meritavamo qualcosa di più. Non siamo stati fortunati, tanto abbiamo costruito, ai ragazzi posso dire grazie per la prestazione - ha riferito mister Francesco Campoli - purtroppo intaschiamo una sconfitta immeritata, che ci obbliga domenica prossima a un pronto riscatto» .

I giallorossi, quindi, rivolgono al prossimo impegno casalingo, a Due Casette contro Tarkna, compagine di Tarquinia. I tifosi chiedono il primo successo stagionale, contro una squadra alla portata dei giallorossi, che dopo tre gare è a zero punti.

