Una società che conta 380 tesserati nel proprio organico è senza dubbio una realtà sana, un gruppo che lavora con l’obiettivo di crescere e raggiungere traguardi importanti. Tra le voci che hanno espresso soddisfazione per la solidità del club e per la motivazione dei calciatori c’è quella del vicepresidente Patrizio Gramegna, che pone al primo posto delle sue priorità il ritorno dei tifosi allo stadio.

Nel corso dell’ultima sgambata prenatalizia, Gramegna e il calciatore Tabarini hanno voluto salutare i sostenitori rossoblù, sempre più numerosi di anno in anno e capaci di riempire la tribuna dello stadio Ivano Fronti, diventando a tutti gli effetti il dodicesimo uomo in campo.

«Volevo ringraziare tutti indistintamente per il sostegno che date ogni domenica alla squadra con vigore e affetto – dice Patrizio Gramegna rivolgendosi ai tifosi –. Il fatto che tanti giovani si avvicinino al Santa Marinella Calcio per sostenerlo è per noi motivo di grande orgoglio. Vederli e ascoltarli è una gioia. Grazie ancora per il supporto che date al nostro Santa Marinella, perché il Santa Marinella Calcio è di tutti ed è patrimonio della nostra città».

Sul piano tecnico, il bilancio del 2025 è affidato al direttore sportivo Stefano Di Fiordo, che pone l’accento sull’importanza del settore giovanile, oggi composto da oltre 300 atleti della Scuola Calcio.

«Abbiamo fatto un cambiamento importante a livello di rosa – spiega il Ds – puntando su giocatori di temperamento e di forte attaccamento ai colori sociali. All’inizio abbiamo faticato, ma ora la squadra ha trovato il bandolo della matassa e sta ottenendo buoni risultati. Abbiamo pareggiato molto, anche contro squadre abbordabili, perdendo punti che ci avrebbero permesso di essere tra le prime tre. Negli ultimi turni, però, le prestazioni sono state positive».

Di Fiordo sottolinea poi quello che definisce il vero fiore all’occhiello del club: il settore giovanile.

«Ci siamo strutturati bene: dalla Scuola Calcio alla prima squadra contiamo oltre 350 ragazzi. Il passaggio dall’Academy al Santa Marinella ha permesso di creare un’unica società con l’obiettivo di far crescere il movimento e tornare stabilmente nelle categorie regionali. Vogliamo rivivere i fasti del passato, quando eravamo ai vertici del Lazio sia con la prima squadra che con il vivaio».

Fondamentale anche il nuovo impianto in sintetico:

«Dopo anni passati sui campi del comprensorio, tornare a casa e avere una struttura moderna era un sogno. Ora le prospettive sono quelle di migliorare ancora e di puntare alle posizioni alte della classifica, a tutti i livelli. Il nostro è un ambiente sereno, sano e familiare», conclude Di Fiordo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA