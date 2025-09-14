Il Civitavecchia Calcio continua a marciare e conquista la seconda vittoria consecutiva in Eccellenza, issandosi al primo posto in classifica a punteggio pieno con sei punti dopo due giornate di campionato. Nella trasferta sul campo del Salaria i nerazzurri di Massimo Castagnari hanno avuto la meglio per 2-1 grazie a Francesco Di Bari, arrivato quest’anno dal Montespaccato e subito protagonista. Ma non è stato certamente semplice vincere ed anche questa volta i nerazzurri hanno dovuto soffire, così come accaduto con Aurelio e Tor Sapienza.

Si mette da subito in salita per la Vecchia, che dopo nemmeno dieci minuti è già costretta a rincorrere. Gran botta di Franco da fuori che non dà scampo a Protasi, per l'1-0 dei romani. Il vantaggio è transitorio, perché già all'11esimo ci pensa Di Bari su calcio di punizione a riequilibrare la gara per il pareggio. Il Salaria non ci sta e Franco è particolarmente ispirato quando si tratta di creare pericoli: verso il quarto d'ora, il talento rossoblù fa fuori tre avversari e serve al limite dell'area il classe 2007 Proietti, che colpisce ma manda la palla alta di un paio di metri sopra la traversa. Il Civitavecchia capisce non sarà affatto una passeggiata e che serve urgentemente mettere la freccia e sorpassare.

Così, al 17esimo, ci pensa il solito Squerzanti a seminare il panico sulla corsia di destra. Pallone in area e colpo di testa perfetto di Di Bari, che fa doppietta e regala il vantaggio al gruppo di mister Castagnari. Sul finire di parziale, è ancora il solito Franco a mettersi in evidenza, ma la sua conclusione esce di pochissimo. Inizia la ripresa, e dopo sei giri di lancette c'è un nuovo pericolo prodotto dagli uomini di Castagnari.

Blitz di Sebastiani che salta l'uomo sulla sinistra, cross in mezzo ed intervento provvidenziale del difensore degli ospiti, con la palla che sbatte sul palo. Un inizio di ripresa a fiamme alte. Ma il fuoco progressivamente si spegne e di grosse occasioni non ce ne sono più. I padroni di casa provano a tenere in mano il pallino della gara, ma la sola supremazia territoriale lascia il tempo che trova, perché i minuti passano e si va verso il tramonto del match, che consegna tre punti d'oro alla Vecchia, che ancora non incide sotto il profilo del gioco, ma sta trovando lo stesso risultati.

«Faccio i complimenti alla squadra – afferma mister Massimo Castagnari – visto che eravamo andati anche sotto. Loro ci hanno messo in difficoltà fino alla fine ed avevano più energie di noi nella parte finale. Non siamo stati bravi a chiudere la partita, se fosse finita in pareggio il Salaria non avrebbe rubato nulla. Stiamo cercando di entrare in forma, non è facile visto che abbiamo cambiato moltissimo nella rosa. Siamo ancora lontani dal Civitavecchia che in realtà dovremmo essere».

«Nel primo tempo sono stati determinanti Di Bari, Sebastianti e De Costanzo – dichiara il ds Marco Angelocore – nel primo tempo tutti hanno meritato la sufficienza, nella ripresa ci siamo abbassati troppo, mentre loro hanno alzato il ritmo. Questo è un grosso risultato contro una squadra forte, ci abbiamo messo intensità e siamo stati bravi nonostante il finale di sofferenza».

