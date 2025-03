Alla ricerca della quarta vittoria di fila per assicurarsi in anticipo i playoff. La DCL Edilizia Ladispoli scende sul campo del Palocco, stasera alle 19. con unico obiettivo, vincere. Le tre vittorie di fila, hanno regalato entusiasmo alla truppa di coach Russo. Tre vittorie che hanno evidenziato un ottimo stato di salute della compagine tirrenica, in volata per accendere alla seconda fase del torneo. Sul campo di Palocco, però, non sarà una gara facile. Di contro c' è un avversario ostico, che cerca punti per la salvezza. Nessun indisponibile in casa tirrenica, il capitano Parroccini è convinto che si possa fare bene. «Siamo reduci da tre successi di fila, vittorie che ci hanno dato buone indicazioni. Stiamo dimostrando di avere energia, possiamo fare bene anche ai playoff. L'importante è arrivarci, a Palocco ci giochiamo il passaggio alla seconda fase. È chiaro che non avremo vita facile, dipenderà tutto da noi. Bisogna fare uscire carattere e grinta, cercheremo di non mollare un centimetro. La squadra è su di giri, le condizioni sono buone e esiste un ambiente sano che ci fa lavorare bene, Pensiamo a vincere, sono sicuro che ce la faremo - ha detto Parroccini».

©RIPRODUZIONE RISERVATA