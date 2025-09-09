La notizia tanto attesa per l’Etrurians è arrivata: Davide Iacovella, 38 anni, rinnova e sarà ancora il capitano della formazione gialloviola. Dopo aver lasciato lo scorso anno il calcio giocato, il valido centrocampista ci ha ripensato e sarà a disposizione di mister Danilo Rinaldi per il campionato di Prima categoria. «Davide Iacovella sarà ancora il nostro capitano – annuncia il club di Ladispoli - dopo settimane di attesa e tante voci sul suo futuro, Davide ha scelto di continuare a guidare in campo i suoi compagni, mettendo ancora una volta esperienza, cuore e passione al servizio dei colori giallo-viola. Un leader vero, punto di riferimento dentro e fuori dallo spogliatoio, pronto a trasmettere ai più giovani i valori che contraddistinguono la nostra squadra: sacrificio, rispetto, appartenenza.

La nuova stagione è alle porte e poter contare ancora su di lui è una spinta enorme per affrontare con coraggio e determinazione tutte le sfide che ci aspettano. Bentornato Capitano, siamo fieri di averti ancora con noi». Parola anche a Iacovella.

«Per me questa è una famiglia – ammette – e così ho deciso di giocare per un altro anno anche se dovrò comunque gestirmi sia per l’età ma anche per gli aspetti lavorativi e organizzativi con la famiglia. Di questo ho già parlato con il mister comunque. Ringrazio tutti quanti davvero per l’attaccamento che hanno mostrato, cercherò di ricambiare la fiducia. Ci aspetta una stagione importante in un girone complicato. Ci saranno partite a Viterbo, altre nella Capitale e sul lago. Noi dobbiamo cercare di farci trovare pronti». Sabato si è disputata la prima gara amichevole contro la juniores del Santa Marinella. Un test terminato in parità 2-2 dopo i carichi di lavoro di potenziamento. A segno Abis e Roscioli.

