Apertura col botto per il Campionato Regionale Master del Lazio, che ha preso il via a Ostia, nella prestigiosa cornice del Centro Federale, regalando subito grandi soddisfazioni alla Nuotatori Civitavecchiesi.

Nella prima giornata di gare brillano Michela D’Amico e Maurizio Valiserra, che conquistano entrambi il titolo regionale nei 1500 stile libero, imponendosi con autorevolezza nelle rispettive categorie. Due prove di grande spessore tecnico e mentale, caratterizzate da gare combattute e ritmi elevati, nelle quali i due portacolori tritoni hanno saputo gestire al meglio le fasi decisive senza lasciare spazio agli avversari.

Prestazioni solide, costruite con intelligenza e determinazione, che confermano l’ottimo stato di forma degli atleti civitavecchiesi, già in questo momento, e il valore del lavoro svolto in allenamento. A fine gara grande soddisfazione da parte del tecnico Jacopucci, che ha elogiato l’impegno, la costanza e la professionalità dei suoi atleti, sottolineando l’importanza di iniziare il regionale con risultati di questo livello.

Entusiasta anche il presidente Federica Feoli, che ha accolto con grande orgoglio i primi ori della manifestazione, evidenziando come questi successi rappresentino un segnale incoraggiante in vista delle prossime giornate di gara.

Un avvio decisamente promettente per la Nuotatori Civitavecchiesi, che si conferma protagonista nel panorama master regionale.

