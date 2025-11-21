«Ho avuto l’onore di premiare, insieme al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, all’Assessore Regionale Pasquale Ciacciarelli e al Capogruppo Laura Cartaginese, un’eccellenza della nostra terra: Damiano Rizzo, medaglia d’argento agli Europei Under 15». Ad affermarlo è il consigliere di Città Metropolitana e del Comune di Civitavecchia, Antonio Giammusso, che ha partecipato alla premiazione per il Grizzly Junior, che ha ottenuto questo importantissimo successo in Serbia nell’appuntamento continentale.

Grande la gioia anche per la famiglia Rizzo, che, da una parte, si sta godendo il momento magico, e, dall’altra, ha già l’occhio fissato ai prossimi obiettivi. «Un giorno speciale per un ragazzo che – spiega Giammusso – nonostante la giovane età, dimostra già un carattere e un talento fuori dal comune. In un momento storico in cui tanti giovani faticano a trovare la propria strada, esempi come quello di Damiano accendono la speranza. Ci dimostrano che investire nei nostri figli, nei loro sogni, nello sport e nei valori, è la vera vittoria.

Un applauso speciale va ai genitori di Damiano, Angelo Rizzo e Sara Luzzaro, perché dietro un giovane campione c’è sempre una famiglia che crede, sostiene e accompagna. Se oggi Damiano è su un binario importante, è anche grazie a loro. La forza di una famiglia è spesso il primo vero allenamento alla vita. Complimenti di cuore! Damiano, vola alto. La storia è lì che ti aspetta».

