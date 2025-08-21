Con la stagione calcistica alle porte, il Real Fabrica Calcio a 5 è pronto per affrontare un nuovo ed entusiasmante capitolo. A partire da lunedì la compagine si metterà al lavoro per prepararsi al suo primo campionato di Serie A2 Elite. Sebbene il club si presenti come matricola, c'è una netta determinazione a stupire ed emergere nel panorama calcistico, nonostante la sfida rappresentata dal mantenimento dei risultati brillanti ottenuti nella scorsa stagione. Durante l'ultima annata, sotto la guida esperta del tecnico Luca Lucchetti, il Real Fabrica ha trionfato nel campionato di Serie A2, concludendo il torneo in maniera straordinaria e imbattuta. Tale successo ha innalzato le aspettative, ma i giocatori sono pronti a scendere in campo con rinnovata motivazione e spirito competitivo. La rosa per la nuova stagione è stata definita, e i giocatori hanno scelto i seguenti numeri: Flavio Antonini (1), Dario Malatesta (2), Simone De Felice (3), - Mattia Ripani (5), Giordano Sbarra (7), Matteo Nunzi (9), Ramon Tubau (10), Carlo De Nisco (11), Angelo Giove (12), Jonathan Debetio (15), Mattia Triglia (16), Gabriele Affatato (18),- Giovanni Martines (20), Davide Stentella (21), Marco Relandini (22), Santiago Heredia (23).

Il Real Fabrica può contare su uno staff tecnico altamente qualificato e attentamente selezionato. I membri dello staff e i loro rispettivi incarichi sono i seguenti: allenatore Luca Lucchetti, vice allenatore e match analyst Massimiliano Di Laura, collaboratori tecnici Alessandro Picca e Maurizio Tulotta, preparatori atletici Luca Francola e Alessio Bellini, preparatore dei portieri Gianluca Borriello, massaggiatore Roberto Carvetti, fisioterapista Riccardo Orizio. Primo test sabato 30 agosto alle 17 in casa contro il Casal Bertone. Il campionato prenderà il via il 27 settembre con la trasferta di Pordenone. Tutto è pronto per un’entusiasmante stagione e il Real Fabrica Calcio a 5 è determinato a lasciare il segno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA