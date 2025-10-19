Esordio casalingo convincente per la Comal Civitavecchia Volley, che supera 3-0 la Green Volley nella seconda giornata del campionato di Serie C, girone A, alla palestra del Marconi. Le rossonere civitavecchiesi, guidate dall’allenatore Alessio Pignatelli e dalla capitana Veronica Guidozzi, hanno confermato il successo ottenuto all’esordio, consolidando l’ottimo avvio stagionale, andando sulla scia dei pronostici che erano stati indicati alla vigilia della partenza del nuovo torneo.

I parziali, 25-13, 25-15, 25-17, raccontano il dominio delle “coccinelle”, sempre incisive in attacco e solide in difesa contro le romane della Green Volley. La squadra ha mostrato grande determinazione, compattezza e capacità di controllare il ritmo del gioco dall’inizio alla fine. La vittoria rafforza le ambizioni della Comal, pronta a lottare per la promozione, e dà fiducia in vista delle prossime sfide, dove sarà fondamentale mantenere concentrazione e intensità per continuare a raccogliere punti preziosi.

«Abbiamo fatto il nostro dovere – commenta coach Alessio Pignatelli al termine dell’incontro - ci siamo mossi bene nel campo mostrando una buona qualità. Sicuramente meglio della prima uscita, abbiamo avuto più sicurezza nel contrattacco e mostrato una ottima efficienza in battuta».

