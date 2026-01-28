La Civitavecchia Volley ha siglato un accordo di affiliazione con la Savino Del Bene Scandicci, blasonatissima società di A1, campionessa del mondo nel 2025.

Si tratta di una accordo ambizioso ed importante che inserisce la Civitavecchia Volley tra le società affiliate dal 2025-2026 con la Savino Del Bene Scandicci.

L'accordo prevede confronto e condivisione tecniche e sportive, formazione online e in presenza agli allenamenti di A1, partecipazione agli eventi della serie A con ticketing e merchandising agevolati, nonché la possibilità di prendere parte ai summer camp con le proprie atlete del settore giovanile. In particolare per quanto riguarda la formazione tecnica, gli allenatori della Cv Volley si confronteranno e avranno un supporto da parte della Savino tramite incontri online e in presenza, pensati per supportare le società affiliate nella crescita nel proprio territorio.

Fin da subito si entra nel vivo della sinergia. Il 15 febbraio la Cv Volley è stata infatti invitata alla gara di A1 tra Scandcci e Helvia Recina Macerata e a partecipare all'allenamento pre-gara della mattina con il proprio staff e le proprie atlete, con l'opportunità esclusiva di incontrare Antropova e tutte le campionesse della Savino Del Bene.

«Siamo orgogliosi di questa collaborazione di prestigio - afferma la Presidente Viviana Marozza - Fin da subito si concretizza l'opportunità di avere spazi di formazione, crescita e confronto per i nostri tecnici, dirigenti e atleti. Da sempre abbiamo a cuore lo sviluppo dell'attività giovanile con lo sguardo puntato verso l'alto livello, e questa collaborazione con Savino Del Bene Scandicci si inserisce alla perfezione nel programma che abbiamo delineato».

