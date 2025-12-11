La CV Volley festeggia la convocazione di Noemi Picciau al Regional Day. È arrivata con l'accensione delle prime luci natalizie la splendida notizia della convocazione della giovanissima atleta al Regional Day, una delle Attività di Qualificazione

Nazionale del settore femminile più importanti per la crescita dei giovani talenti.

Noemi Picciau, atleta impegnata nei campionati Under 14 e Under 16 Élite femminili, è stata convocata su indicazione dello staff tecnico delle Squadre Nazionali, a prendere parte all'allenamento di martedì prossimo, dalle 16.30 alle 19 alla presenza del Direttore Tecnico delle Attività Giovanili Femminili, il professor Marco Mencarelli, del Tecnico Federale Gagliardi, e dei selezionatori regionali Proietti, Piciacchia e De Marco.

«Si tratta di una grande soddisfazione per noi che anche in questa stagione confermiamo la nostra presenza nelle rappresentative federali - ha affermato la Presidente Viviana Marozza- Grazie ad uno staff qualificato il nostro settore giovanile é in continua crescita e capace di esprimere talenti pronti a confrontarsi con i più alti livelli del volley italiano. Auguriamo un grande in bocca al lupo a Noemi».

