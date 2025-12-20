La Comal Civitavecchia Volley torna subito alla vittoria dopo la prima sconfitta stagionale subita contro Tuscolano. Le rossonere guidate da Alessio Pignatelli si impongono con un netto 3-0 su Pomezia al Marconi, al termine di una gara dominata sin dai primi scambi. I parziali parlano chiaro e certificano la superiorità delle civitavecchiesi, che confermano il primo posto in classifica, lanciando un segnale forte e chiaro nella corsa verso la promozione.

Prestazione solida e convincente per le “coccinelle”, capaci di reagire con carattere e lucidità, mostrando un ottimo equilibrio tra esperienza e giovani leve. Da sottolineare infatti le ottime prove delle più giovani: Rachele Caponero (classe 2011) e Althea Bacci (2011) scendono in campo senza timori, dimostrando grande personalità e dando vivacità alla squadra, contribuendo in maniera concreta al successo finale. Caponero ha messo a segno anche due ace.

Pomezia, invece, resta nei bassifondi della classifica e fatica a reagire di fronte all’organizzazione e all’intensità delle rossonere, senza mai riuscire a impensierire seriamente la squadra di Pignatelli. La Comal si conferma così una formazione solida, determinata e consapevole dei propri mezzi, pronta a proseguire il campionato con ambizioni importanti.

A fine gara arrivano anche le parole della giovane Sofia Mignanti, fresca di convocazione con il Club Italia nel periodo festivo:

«Sono soddisfatta della vittoria, anche se potevo fare ancora meglio. Sono riuscita a ritagliarmi dello spazio con una maglia da titolare, giocando per tutta la gara. Mi sono impegnata e ho dato il massimo, nonostante un po’ d’ansia, cosa normale quando si gioca con la prima squadra. Le grandi mi fanno da sorelle maggiori e sono molto legata anche alle mie coetanee con cui ho fatto il percorso di crescita. Ho raggiunto un traguardo molto importante con il Club Italia: tutti i sacrifici e gli allenamenti sono stati ripagati. Sono un po’ agitata per questi cinque giorni a Roma, ma sono sicura che darò il massimo».

