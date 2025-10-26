Il Civitavecchia Rugby dà continuità alla vittoria all’esordio e rimane al primo posto in classifica nel girone 4 di Serie A a punteggio pieno. I biancorossi si sono imposti sul difficile campo della Roma Rugby Olimpic con il risultato di 27-8. Nel primo tempo i civitavecchiesi hanno fatto la voce grossa, chiudendo sul 20-3, mentre nella ripresa hanno un pò sofferto l’aggressività dei padroni di casa. Nel finale però il Crc è riuscito a trovare la quarta meta che consente di conquistare tutti e 5 i punti a disposizione grazie al bonus offensivo. Per i biancorossi mete di Cozzi, Vian, Auriemma e Lottering, due delle quali trasformate, e un calcio di punizione. Il Civitavecchia Rugby rimane in testa alla classifica a punteggio pieno.

«Una grande prova di squadra e di carattere - commenta soddisfatto coach Umberto De Nisi - con un primo tempo giocato in modo ordinato che ci ha permesso di chiudere con un largo vantaggio. Nella ripresa abbiamo avuto una cattiva gestione in alcuni frangenti sia per il fatto che cercavamo la meta del bonus offensivo e sia per gli animi che si sono riscaldati. Nel finale però siamo stati bravi a trovare ciò che volevamo. Sono molto soddisfatto ed orgoglioso della prova dei ragazzi che non sono caduti nelle provocazioni. Voglio in particolare sottolineare l’esordio del giovane Filiberto Caprio, il nostro classe 2007 che ha disputato la prima gara in Serie A».

©RIPRODUZIONE RISERVATA