Finalmente si alza ufficialmente il sipario, dopo la pausa estiva, sulla stagione sportiva 2025-2026 del Crc. Si riparte col rugby giovanile biancorosso al Moretti Della Marta.

Tanto caldo, sudore e fatica ma altrettanto divertimento e gioia di giocare con un pallone ovale per le squadre Under 14, Under 16 e Under 18.

Sono iniziati gli allenamenti dei giovani del Rugby Civitavecchia con tanta voglia di fare bene assistiti dallo staff degli allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti e massaggiatori del club.

«Gli obiettivi che si pone il Rugby Civitavecchia per le categorie coinvolte sono principalmente due – fanno sapere da via del Casaletto Rosso – sviluppo armonico delle abilità motorie generali e apprendimento delle abilità tecniche del rugby. Gli allenamenti sono ripartiti in modo equilibrato utili allo sviluppo di abilità tecniche e fisiche. Con l’attività fisica essi acquisiranno il senso del proprio corpo, un corpo forte e sano che incoraggia l’autonomia e l’indipendenza. Attraverso questo apprendimento ci sarà anche una maggior capacità di apprendere ed eseguire i gesti tecnici, contribuendo a formare la trasformazione da ragazzi ad atleti con maggiori capacità e competenze sia atletiche che tecniche, ma anche con maggiori capacità cognitive e relazionali, utili non solo in campo. Allora in campo al Moretti Della Marta: ragazzi/e a correre con la palla ovale e genitori a sostegno».

