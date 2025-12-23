Si è sottoposto ad un intervento nella giornata odierna Simone Marinaro, infortunatosi nel corso della gara giocata dal Civitavecchia Rugby sul campo del Paganica, lo scorso 14 dicembre. Il forte giocatore biancorosso è stato operato dall'ortopedico di fiducia del CRC, Andrea Gattelli, e dalla sua équipe medica. La speranza è di rivederlo presto in campo visto il suo valore sia come giocatore che nella leadership di squadra.

«Auguriamo un veloce ritorno in campo al nostro capitano Simone Marinaro», affermano dalla società biancorossa.