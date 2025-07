Il Flanker del Crc, Lorenzo Fabiani, è stato operato a causa dell’instabilità anteriore della spalla sinistra presso l’unità specialistica di chirurgia della clinica Domus Nova di Ravenna. L’equipe medica del dottor Davide Desideri, primario del reparto, ha dunque ricostruito con una plastica la capsula della spalla sinistra secondo laterjet. Il forte giocatore biancorosso presto inizierà il percorso riabilitativo per farsi trovare presto in campo. Al popolare “Lollo” i migliori auguri di pronta guarigione ed un arrivederci nel rettangolo di gioco del Moretti Della Marta da tutta la famiglia biancorossa. Intanto ci sono anche novità per quanto riguarda la società e nello specifico il settore giovanile. Il Crc è lieto di comunicare di aver raggiunto un accordo di collaborazione pluriennale con la Nuova Rugby Roma. L’intesa prevede l’ingresso del Rugby Civitavecchia con le categorie Under 16 e 18 nella franchigia RFC Roma Sud già composta da Nuova Rugby Roma, Rugby Anzio Club e Torvaianica Rugby e si articola in un progetto esteso al settore Propaganda all’Under 14 ed ai gruppi Seniores dei due Club. I dettagli operativi dell’accordo, insieme agli obiettivi condivisi, saranno illustrati nel corso di un incontro informativo rivolto ai rispettivi genitori e tesserati, da tenersi prima dell’inizio ufficiale della stagione sportiva

@RIPRODUZIONE RISERVATA