Il tempo delle vacanze sta per scadere per i ragazzi del Crc. La società biancorossa ha annunciato, attraverso un comunicato diffuso in questi giorni, che la preparazione atletica prenderà il via il prossimo 20 agosto con gli allenamenti che, come sempre, si svolgeranno al campo del Moretti-Della Marta.

La squadra biancorossa, diretta da Umberto De Nisi, vuole cercare di affrontare al meglio il campionato di serie A. Senza dover fare i conti con la permanenza in categoria, visto che la Fisr ha cancellato le retrocessioni per la nuova stagione, la squadra cara al presidente Andrea D’Angelo ha intenzione di affrontare al meglio il torneo che partirà ad ottobre, magari con un campionato d’alta classifica, che possa anche un po’ riscattare le ultime stagioni, dove il Crc ha sempre garantito la serie A, quasi mai vissuta nella lunghissima storia della palla ovale civitavecchiese, ma non si è mai affacciata nei quartieri che contano del raggruppamento.

