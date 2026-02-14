Per il Civitavecchia Rugby è tempo di tornare in campo. Reduci dal turno di stop e prima ancora dal ko subito sul campo dei Cavalieri Prato, i biancorossi questo pomeriggio alle 14.30 riceveranno la visita della Roma Rugby Olimpic nella gara in programma al Moretti Della Marta e valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie A, girone 4.

Match decisamente importante per i civitavecchiesi che due settimane fa hanno subito il primo ko di questa stagione e adesso sono secondi ad un solo punto di distanza proprio dai Cavalieri Prato. I civitavecchiesi di fronte avranno la sesta forza del campionato già battuta all’andata per 27-8.

«Abbiamo approfittato di questa pausa per guardarci dentro – spiega l’alleantore del Crc Umberto De Nisi - sia come squadra che come staff. Abbiamo riconosciuto il buon lavoro fatto finora ma anche che questo non può bastare. Ho chiesto quindi alla squadra uno sforzo in più. Contro la Roma Olimpic mi aspetto una sfida molto fisica perché loro sono molto aggressivi e non mollano mai.

Da parte nostra mi aspetto di approcciare al meglio la gara e provare ad imporre il nostro gioco. Soprattutto mi aspetto che la squadra non commetta gli stessi errori che hanno compromesso la gara di Prato. Non sarà facile ma abbiamo il nostro pubblico dalla nostra parte».

Da adesso in poi servirà essere perfetti e provare a conquistare sempre tutti i punti in palio per provare il nuovo sorpasso in classifica in caso di un possibile passo falso dei toscani.

