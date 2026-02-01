Prima sconfitta stagionale per il Civitavecchia Rugby. Nello scontro diretto per il primo posto, valido per la prima giornata di ritorno del girone 4 di Serie A, i biancorossi hanno ceduto sul campo dei Cavalieri Prato per 45-26. Gara condotta fin dall’inizio dai padroni di casa che hanno vendicato la sconfitta dell’andata e che in virtù del successo conquistato scavalcano i civitavecchiesi. La classifica infatti vede adesso al comando i toscani a quota 47 mentre il Crc segue con un punto in meno. Nulla di definitivo ovviamente perché ci saranno ancora altre otto giornate da qui alla fine della stagione regolare.

«Torniamo da Prato con un solo punto – commenta l’allenatore del Crc Umberto De Nisi – complimenti ai nostri avversari che hanno interpretato bene il gioco e ci hanno messo una grossa pressione difensiva. Per noi troppi errori individuali nei momenti importanti della gara».

Il Civitavecchia Rugby avrà adesso due settimane di tempo per rialzare la testa. Tornerà infatti in campo domenica 15 febbraio al Moretti della Marta contro la Rugby Roma Olimpic.

©RIPRODUZIONE RISERVATA