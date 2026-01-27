Inizia nel migliore dei modi la stagione in vasca lunga per la Coser Aniene, protagonista al Meeting di Ravenna, primo appuntamento ufficiale in piscina da 50 metri. Risultati incoraggianti e segnali importanti per il gruppo guidato dal presidente e allenatore Fabio De Santis, che può guardare con fiducia al lavoro svolto in questa prima fase dell’anno.

A prendersi la scena è stato Lorenzo Ballarati, autore di una prova di grande spessore nei 50 stile libero, vinti con l’ottimo tempo di 22”50, crono di assoluto valore per questo periodo della stagione. Molto positiva anche la prestazione nei 100 stile da parte del carabiniere, chiusi in 49”77, ulteriore conferma di una condizione in costante crescita.

Ottimi riscontri anche dal settore femminile, con le sorelle Asia e Viola Ricci protagoniste nel 200 dorso. La maggiore, ovvero Asia, ha conquistato un brillante secondo posto, mentre Viola ha completato l’ottima prova di squadra salendo sul terzo gradino del podio, dimostrando solidità tecnica, personalità e un livello di preparazione già avanzato per questa fase della stagione.

Risultati che rappresentano un buon auspicio per una stagione che la Coser Aniene sta preparando con impegno, sacrificio e dedizione, affrontando anche la complessa gestione degli allenamenti, spesso “facendo la spola” tra Roma e Civitavecchia, senza mai perdere di vista gli obiettivi prefissati.

