Semifinale di ritorno di Coppa Italia per il Borgo Palidoro, che domani pomeriggio alle ore 16.30 ad Aranova affronta il Ceccano, in una giornata che potrebbe diventare storica per i colori amaranto. Dopo l'1-1 dell'andata, infatti, alla squadra di Paolo Caputo basterebbe un pareggio a reti bianche per approdare in finale. Ambiente carico e tifosi in fibrillazione, pronti a sostenere a gran voce Cesaro e compagni. Una partita delicata, al cospetto di un avversario tosto e organizzato, che sarà seguito da un centinaio di tifosi. La posta in palio è alta e quindi c' è da immaginare l'euforia che circonda la compagine amaranto, che mai era arrivata a una semifinale di coppa. All'andata segnò Toscano su rigore, adesso servirà una prestazione maiuscola per raggiungere un traguardo che nessuno aveva ipotizzato. Mister Caputo dovrebbe avere tutti a disposizione, ma nulla trapela sulla formazione che opporrà ai ciociari. Il sogno di arrivare in finale, infatti, accarezza i tifosi della piccola località con appena 700 abitanti.

