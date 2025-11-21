La scherma paralimpica italiana ha brillato ancora una volta, questa volta a Nakhon Ratchasima, in Thailandia, dove la nazionale azzurra ha conquistato un oro e un bronzo, portando a sei il totale delle medaglie ottenute in questa tappa di Coppa del Mondo. Il protagonista assoluto è stato Edoardo Giordan, che ha dominato nella sciabola maschile A, aggiudicandosi il primo posto in una competizione che lo ha visto assoluto protagonista fin dalle prime fasi. Giordan, schermidore originario di Torrimpietra e membro delle Fiamme Oro, ha realizzato una performance da incorniciare, superando ogni avversario con punteggi netti e decisi. Nei sedicesimi, ha affrontato il thailandese Songchamrat, battendolo 15-4, stesso punteggio che ha registrato successivamente contro il coreano Sim negli ottavi. L'atleta fiumicinese ha confermato la sua superiorità nei quarti, vincendo per 15-6 contro il polacco Ziomek, per poi dominare anche in semifinale, dove ha sconfitto il tedesco Julius Haupt con un 15-8. La finale contro il connazionale Maurice Schmidt ha visto Giordan prevalere con il punteggio di 15-11, portando a casa un oro che rappresenta la sua ottava vittoria nella Coppa del Mondo.

