C’è grande attesa per capire cosa accadrà in vista della sfida di domenica alle 15, quando il Civitavecchia Calcio tornerà in campo al Tamagnini per affrontare la Boreale, formazione ancora impegnata nella fase nazionale di Coppa Italia. Quindi scongiurate le ipotesi che parlavano di un possibile trasferimento a Santa Marinella o Allumiere per la disputa degli incontri. Dopo il sopralluogo dei Vigili del Fuoco, l’unica criticità emersa riguarda la tribuna del campo di calcio a 11, attualmente interdetta per la mancanza del documento che ne certifica l’agibilità al pubblico.

In un primo momento si era temuto lo scenario delle porte chiuse per diverse settimane, ma con il passare dei giorni la situazione potrebbe diventare meno amata. L’idea e la speranza in piedi al momento, in attesa delle ulteriori verifiche di questi giorni, è quella di consentire l’accesso in tribuna a un massimo di 99 persone (sulla falsariga del PalaSport Insolera-Tamagnini), così da garantire almeno una presenza contingentata sugli spalti già per il match contro la Boreale. Ma gran parte dei sostenitori non potrebbero comunque accedere alla tribuna.

La società che gestisce l’impianto, il Quartiere Campo dell'Oro del presidente Antonello Quagliata, si è attivata sin da subito per ottemperare alle richieste e accelerare l’iter burocratico necessario per avere il nullaosta. Parallelamente sono state studiate soluzioni alternative per ampliare gli spazi destinati al pubblico.

Già in occasione della gara di domenica scorsa tra Quartiere Campo dell’Oro e Allumiere sono stati rimossi tutti i cartelloni pubblicitari lungo il perimetro del terreno di gioco, come già avvenuto in epoca Covid, così da consentire l’afflusso di tifosi anche nelle aree esterne dell’impianto. E tra le ipotesi più accreditate c’è inoltre l’apertura del campo di calcio a 5 attiguo, posizionato alle spalle di una delle porte, per ospitare ulteriori sostenitori con una visuale alternativa ma comunque funzionale.

L’obiettivo è chiaro: non privare i nerazzurri del sostegno del proprio pubblico in un momento cruciale della stagione, con la squadra pienamente in corsa per i playoff nel girone A di Eccellenza. Momento topico anche per i gialloverdi, primi in classifica in Prima Categoria: tra l’altro cresce l’attesa anche per il derby di Prima Categoria del 1° marzo tra gialloverdi e Dlf, sempre al Tamagnini, che richiamerà inevitabilmente una cornice importante di spettatori, con due squadre che si stanno comportando molto bene.

