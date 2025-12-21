QUI VITERBESE. In un match carico di significato, la Viterbese ha ottenuto una vittoria cruciale contro il Civitavecchia, chiudendo il confronto sul punteggio di 1-0 grazie a un rigore trasformato da Manoni all'8’ minuto del primo tempo. Questo successo assume particolare rilevanza per la squadra di casa, che ha dimostrato compattezza e determinazione in un momento delicato della stagione. Al Civitavecchia è andato tutto per il verso storto ad iniziare dagli infortuni e dal rosso rimediato dal suo portiere in avvio di ripresa che ha costretto ai nerazzurri a giocare tutta la ripresa in inferiorità numerica. L’incontro è iniziato in modo sfavorevole per il Civitavecchia, già provato da una settimana negativa caratterizzata da tre sconfitte consecutive. L'ultimo episodio di questa serie nera si è concretizzato con la sconfitta nella Tuscia contro la Viterbese, preceduta da una battuta d'arresto contro la Sorianese e un ko contro l'Aranova. L'inconveniente si è aggravato ulteriormente quando, durante il riscaldamento pre-partita, il tecnico Castagnari ha dovuto rinunciare a Fatarella, costringendo a rivedere l'assetto tattico della squadra. Il primo tempo ha visto subito il Civitavecchia subire il colpo del rigore, causato dall'intervento falloso di Gagliardini su Iurato. La decisione del direttore di gara è stata inequivocabile, e Manoni ha dimostrato grande freddezza nell'esecuzione, portando la Viterbese in vantaggio. Complice di questo avvio difficile, Gagliardini ha anche avuto un problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo al 29’, aggravando ulteriormente le difficoltà del Civitavecchia. Nel corso della prima frazione i nerazzurri non sono riusciti a creare occasioni pericolose, mentre la Viterbese ha sprecato un'importante occasione con Iurato. La ripresa ha visto un ulteriore colpo per gli ospiti, che hanno perso il portiere Aceto, espulso per un fallo su Vivacqua, costringendo Castagnari a inserire Protasi tra i pali. Nonostante la superiorità numerica, la Viterbese ha adottato un atteggiamento di contenimento, cercando di sfruttare il gioco di ripartenza, sebbene senza particolari risultati. Il Civitavecchia, nel tentativo di riequilibrare le sorti dell'incontro, ha messo in campo Oduamadi e ha intensificato la pressione, senza però riuscire a concretizzare le proprie azioni offensive. Un'occasione degna di nota è stata quella di Di Bari, il cui calcio di punizione a due in area è stato ben neutralizzato da un reattivo Bertollini. Nella fase finale della partita, il Civitavecchia ha continuato a spingere, ma i tentativi disperati non hanno portato ai frutti sperati. Alla conclusione del tempo regolamentare, con cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara, la Viterbese ha mantenuto il vantaggio, conquistando così un'importante vittoria. Dopo il match, il patron Camilli ha lodato i propri giocatori per l'impegno profuso e ha sottolineato il suo obiettivo di rendere felici i tifosi. Dall'altra parte, mister Castagnari ha ammesso le difficoltà affrontate dalla sua squadra, evidenziando il cattivo approccio alla partita e le sfortunate circostanze che hanno caratterizzato la settimana: «In sette giorni abbiamo distrutto il lavoro di cinque mesi». Con queste parole, è emerso un senso di amarezza, segno di un periodo che ha stravolto le certezze accumulate nei mesi precedenti. La Viterbese si gode quindi il successo, mentre il Civitavecchia è chiamato a riflettere su come rimettere in carreggiata la propria stagione, in attesa di tempi migliori.

QUI CIVITAVECCHIA. Finisce male l’anno per il Civitavecchia Calcio 1920, che nella sfida più attesa del girone A di Eccellenza cade per 1-0 contro la Viterbese allo stadio Rocchi di Viterbo, un vero e proprio derby che prometteva spettacolo. I nerazzurri di Massimo Castagnari arrivavano a questo match dopo la pesante sconfitta con l’Aranova, seconda consecutiva, e con l’obiettivo di tornare a fare punti e restare in corsa per il vertice della classifica. Purtroppo, però, il Civitavecchia non è riuscito a sfatare il momento negativo, scivolando al sesto posto e uscendo dalla zona playoff, situazione che fino a poche settimane fa sembrava inimmaginabile. La gara è stata segnata dagli infortuni: già nel primo tempo Funari e compagni devono sostituire Gagliardini e Pane, costretti a lasciare il campo. Nonostante le difficoltà, il Civitavecchia ha mostrato intelligenza tattica, cercando di reagire soprattutto dopo l’espulsione di Aceto per un fallo su chiara occasione da gol al primo minuto della ripresa. La partita è stata decisa da un rigore concesso alla Viterbese al 16’, trasformato da Manoni, mentre altre occasioni dei gialloblù – come il colpo di testa di Iurato al 10’ e il tiro di Vivacqua al 37’ – non hanno trovato la porta. Il Civitavecchia ha contestato questo episodio ed anche quello al via della ripresa, mettendo nel mirino l'arbitro. Nel secondo tempo, i civitavecchiesi hanno cercato con determinazione il pareggio: al 31’ doppia occasione ravvicinata con tiri di Di Bari e Funari, entrambi deviati, e al 38’ Protasi compie un grande intervento su Vivacqua. Pochi momenti positivi in una giornata in cui le forze fisiche e qualche episodio sfavorevole hanno condizionato la prestazione. La squadra di Castagnari, nonostante l’impegno e la volontà del secondo tempo, non è riuscita a raccogliere nulla da questo big match. Ora il Civitavecchia deve riorganizzarsi rapidamente per il nuovo anno e provare a risalire in classifica, ma con un piglio decisamente diverso rispetto alle ultime uscite.

IL COMMENTO DEL DIRETTORE SPORTIVO ANGELOCORE. «Non è stata una gara particolarmente esaltante - dichiara direttore sportivo Marco Angelocore - credo che in questa partita abbia deciso l'operato dell'arbitro, che ha concesso un calcio di rigore che non ci stava per nulla ed ha espulso in maniera totalmente errata il nostro portiere Aceto, visto che non era un fallo da chiara occasione azione da gol, per via del rientro di Di Mauro in difesa. È stata una gara in cui il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio, ma questo non è accaduto. Forse loro sono stati maggiormente combattivi rispetto a noi, ma non ho visto tutto questo dominio da parte della Viterbese. Fino al rigore il match è stato molto equilibrato Poi è chiaro che le cose sono cambiate Ma noi comunque sia potevamo portare via almeno un punto».

Al.Giu.Vir.

Pimpi

