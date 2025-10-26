Terza vittoria di fila, fa festa il Città di Cerveteri che batte il Real Campagnano per 2- 1. I cervi collezionano una prova positiva, non bella, ma intensa. È una vittoria importante, a cui gli etruschi ci arrivano dopo un primo tempo spumeggiante e una seconda parte di partita in cui si è sofferto. Di Patrascu il vantaggio, che realizza una marcatura con un tiro pregevole dalla distanza. Raddoppia Polucci, lesto a sfruttare un assist e a depositare in rete il gol della vittoria. Il tutto negli ultimi minuti del primo tempo, che è segnato dalla rottura del setto nasale del portiere Ciaccia a seguito di uno scontro intorno al quindicesimo. Partita maschia, con poche occasioni. Nella ripresa il copione non cambia, gli ospiti alzano il baricentro, andando in rete su rigore con bomber Igliozzi. È stato un secondo tempo ordinario, con i cervi che hanno controllato la gara e il Campagnano che ha provato, senza fortuna, a sfondare la difesa cerite. Tutti contenti a fine gara per un successo che proietta i verdeazzurri nelle zone alte della classifica.

«Per ora ciò che conta è aver vinto, non lo abbiamo fatto come le volte scorse, ma siamo stati concreti e determinati - commenta l’allenatore Marco Ferretti - ora la Coppa Italia e poi a Tarquinia, due gare molto importanti per noi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA